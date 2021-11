Potje bekvechten tussen klimaatministers zet Belgisch compromis onder hoogspanning

Vlaams minister van Klimaat en Energie Zuhal Demir (N-VA) ligt opnieuw in de clinch met haar federale tegenhanger Tinne Van Der Straeten (Groen). In een interview met ‘Het Nieuwsblad’ nam de federale energieminister de Vlaamse werkwijze om last minute tot een klimaatakkoord te komen op de korrel. “Wij moesten tenminste niét snel uit vakantie terugkomen voor ons klimaatplan.” De halve Vlaamse regering was vorige week namelijk niet in Brussel. Het opvallendste was misschien dat Demir van maandag tot woensdag naar het zonnige Marbella was afgezakt, terwijl de klimaatconferentie in Glasgow volop aan de gang was en haar regering nog geen akkoord op zak had. Maar Demir beet terug: “Juist Tinne. Jullie hebben vlak voor de Klimaattop nog snel miljarden subsidies voor fossiele gascentrales en meer CO 2 -uitstoot goedgekeurd.”