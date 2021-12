Potentieel miljardenmedicijn van Gents bedrijf haalde Arianne (47) uit rolstoel

Omikronva­ri­ant goed voor 8 procent van alle besmettin­gen

De omikronvariant is momenteel verantwoordelijk voor 8 procent van alle geregistreerde besmettingen. Dat laat viroloog Marc Van Ranst weten op Twitter. Het percentage is op een dag tijd toegenomen met 2 procent, een ontwikkeling die volgens virologen te verwachten was.

17 december