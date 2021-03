Potentieel gevaarlijke aroma's in e-sigaretten

Binnenland Nederland neemt bewaking luchtruim tijdelijk over na incident met Belgische F16

17:53 Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen nemen de bewakingsmissie van het Benelux-luchtruim tijdelijk over van België. Een deel van de Belgische vloot moet immers aan de grond blijven na een incident in februari met een F-16 in Florennes (Namen), die motorproblemen had. Dat hebben de Belgische luchtmacht en de Nederlandse Defensie bekendgemaakt.