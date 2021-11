PostNL-depot in Wommelgem verzegeld na massale inval, pakjes van klanten mogelijk tot twee weken vertraagd. Aanleiding was undercoverreportage HLN en VTM NIEUWS

Tal van sociale inspecteurs zijn maandagochtend binnengevallen bij koeriersbedrijf PostNL in het Antwerpse Wommelgem en Mechelen. Er werden onder meer inbreuken vastgesteld voor zwartwerk en deeltijdse arbeid. Het depot in Wommelgem wordt alvast tijdelijk verzegeld, waardoor tal van pakketjes eerstdaags niet bij de klanten terechtkomen. De invallen volgden na onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Journalist Joppe Nuyts draaide een tijd mee als undercover werknemer en kon zelf vaststellen hoe het eraan toeging. “Je ziet dat er op redelijk grote schaal sociale fraude plaatsvindt”, vertelt hij. De undercoverreportage zal morgen te zien zijn op onze website.

Om 6 uur vanochtend vielen de sociale inspectiediensten, samen met politie en douane, binnen bij een PostNL-depot in Wommelgem. Daar stelden de diensten twintig inbreuken vast, waarvan de helft voor zwartwerk bij de chauffeurs van onderaannemers. De andere tien inbreuken zijn vastgesteld voor deeltijdse arbeid, waarbij werknemers een deeltijds contract krijgen aangeboden, maar in werkelijkheid veel langer werken. Zwartwerk is een overtreding waarop zware boetes en zelfs celstraffen opstaan.

Even later gebeurde opnieuw een inval bij een PostNL-depot in Mechelen, zo’n 25 kilometer verderop. Daar werden tien inbreuken vastgesteld, allemaal voor deeltijdse arbeid. Ook stelden de diensten één illegale werknemer vast. De invallen zijn een gevolg van journalistiek werk van HLN en VTM Nieuws. Het journalistieke onderzoek loopt nog steeds.

Pakjes

De sociale inspectie besliste vervolgens om het depot van Wommelgem tijdelijk te verzegelen. PostNL kan een verzoekschrift indienen om het pand opnieuw te openen, maar daar zal de auditeur over gaan. Dat kan zo’n 14 dagen duren. Tot dan is het mogelijk dat de klanten die afgelopen weekend online een pakketje bestelden, zullen moeten wachten op hun bestelling.

Zo’n vijf procent van de pakjes die tijdens de verzegeling nog in het filiaal lagen, kunnen niet worden uitgestuurd. Maar door de mogelijke aard van de inbreuken moest de sociale inspectie wel ingrijpen. Vermoedelijk zal PostNL de ontzegeling vragen. De arbeidsauditeur kan die ontzegeling ook weigeren, dan kan PostNL in beroep gaan en kan het nog langer duren vooraleer de pakjes geleverd zullen worden. Hoeveel pakjes er precies achter slot en grendel liggen, wil PostNL niet geven, omdat het een beursgenoteerd bedrijf is.

“Reken er maar op dat er paniek is bij zowel de multinationals zoals bol.com of Zalando, als bij de pakjesbedrijven”, zegt transporteconoom professor Roel Gevaers van UAntwerpen. “Zeker naar aanloop van Black Friday, Sinterklaas en de feestdagen. Vooral de pakjesbedrijven komen nu nog meer onder druk te staan om alles tijdig af te leveren, wat door die sluiting haast onmogelijk wordt.” Verder werden in Wommelgem nog vier busjes verzegeld.

Waar wordt PostNL van verdacht? ‘VTM Nieuws’-journalist Katrien Saelens legt het hieronder uit:

Undercoverreportage

Onze journalist Joppe Nuyts ging undercover bij PostNL werken. “Het is geen kwestie van acht uur per dag werken, maar wel van dat busje moet leeg”, vertelt hij bij VTM Nieuws. “Je weet nooit op voorhand hoeveel pakjes je per dag zal moeten leveren. Soms ging het om meer dan vierhonderd pakjes per dag. Zeker nu tijdens de drukke periode. Black Friday en de feestdagen komen eraan. We vroegen ons af hoe we die pakjes in hemelsnaam allemaal op tijd geleverd kregen bij de klanten.”

“PostNL werkt samen met zelfstandige koeriersbedrijven die de pakjes tot bij de klant brengen. Ze krijgen betaald per pakket en per busje dat het depot binnenrijdt. Sommige onderaannemers zeggen dat ze amper 1 euro per pakket ontvangen. Door die lage tarieven komen ze amper of niet rond. Twee onderaannemers vertelden zelfs dat ze duizenden euro’s uit eigen zak betalen om niet failliet te gaan”, aldus Nuyts. “Net omdat de onderaannemers zo weinig verdienen, bieden ze je de mogelijkheid aan om bij te verdienen in het zwart. Avondritten zijn heel populair. Dat heb ik ook zelf aangeboden gekregen. Je ziet dat er sociale fraude plaatsvindt op vrij grote schaal, net omdat de onderaannemers het hoofd niet boven water kunnen houden.”

Morgen verschijnt op onze website de volledige undercoverreportage van HLN en ‘VTM Nieuws’ bij PostNL.

De laatste zes maanden zijn er zeker drie controles uitgevoerd. Vakbonden spreken over ‘moderne slavernij’, waarbij koeriers worden uitgebuit. Koeriers moeten per dag ongeveer tweehonderd à driehonderd pakjes rondbrengen.

Het is niet de eerste keer dat PostNL in opspraak komt. Intussen zijn al zestig dossiers tegen PostNL opgestart. Ze zijn doorverwezen naar de rechtbank. Ook over de acties van vandaag zullen pv’s opgesteld worden. In september volgend jaar zal worden gepleit in een rechtszaak.

Het bedrijf wil nauw samenwerken met de arbeidsinspectie. Dat laat het weten in een mededeling. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de klanten alsnog hun pakjes ontvangen”, luidt het.

Bekijk hieronder ook: PostNL-koeriers reageren op inval

Volledig scherm (Photo by Xavier Piron / Photo News) © Photonews

Volledig scherm (Photo by Xavier Piron / Photo News) © Photonews

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews