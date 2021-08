Positiviteitsratio bij terugkerende reizigers uit Marokko schiet omhoog

Het aandeel positieve coronatesten bij reizigers die terugkeren uit een rode zone is gedaald tot 2,9 procent. Begin juli was dat nog 4,6 procent. Maar opvallend is dat er uit Marokko nu veel meer besmette reizigers terugkeren: liefst 7,5 procent van de terugkeerders blijkt besmet te zijn. Aan het begin van de zomervakantie was Spanje nog de hotspot voor Belgische reizigers.

In de eerste week van juli testte 7 procent van de teruggekeerde reizigers uit Spanje nog positief, voor een groot deel door feestende jongeren die aan de costa’s een infectie hadden opgelopen. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) pleitte in het licht van de ook in Spanje oplopende besmettingen voor een reisverbod naar dat land, maar dat kwam er niet van. Sindsdien voerden verschillende Spaanse regio’s opnieuw beperkingen in onder andere het nachtleven in, en zijn de besmettingen er opnieuw in dalende lijn.

0,9 procent positief

Dat is ook te zien aan de positiviteitsratio van Belgische reizigers die terugkeren uit Spanje. Van de 51.000 reizigers die tussen 26 juli en 1 augustus terugkeerden, een PLF-formulier invulden en getest moesten worden omdat ze nog niet volledig of nog niet lang genoeg gevaccineerd waren, testte nog maar 0,9 procent positief, blijkt uit de meest recente Sciensano-cijfers.

Van de in totaal 148.000 terugkeerders uit een rode zone die week, moesten 48.000 mensen of 32,5 procent een test afleggen. De meerderheid was dus wel gevaccineerd en moest zich niet meer laten testen bij terugkeer uit een ander EU-land. Algemeen bleek 2,4 procent geteste reizigers positief, terwijl dat in de eerste week van juli nog 4,6 procent was.

Marokko

Eén land zit al sinds het begin van de zomervakantie echter wel in aanhoudend stijgende lijn wat de positiviteitsratio betreft: Marokko. In de eerste week van juli bleek nog maar 0,9 procent van de terugkeerders uit het Noord-Afrikaanse land positief. Sindsdien is dat aantal blijven toenemen en momenteel keert al 7,5 procent van de reizigers met een infectie terug.

Daarbij hoort wel de kanttekening dat van de 390.000 teruggekeerde reizigers die vorige week het PLF-formulier invulden, er slechts 7.800 of 2 procent uit Marokko kwamen.

Heel wat Belgen van Marokkaanse afkomst trekken in de zomermaanden traditioneel naar Marokko om er familie en vrienden te bezoeken. Net door corona hebben velen dat vorig jaar niet kunnen doen, maar sinds 15 juni zijn reizigers uit België toegelaten in Marokko, op voorwaarde dat ze over een vaccinatiepas of negatieve PCR-test beschikken. In veel steden gelden wel restricties voor niet-inwoners, en ook in restaurants en bars gelden er beperkingen.

10.000 besmettingen per dag

De stijging van het aantal positieve testen bij terugkeerders lijkt gelijk te lopen met de toename in besmettingen in Marokko zelf, dat rood kleurt op de Belgische coronakaart. Elke dag komen er in Marokko nu gemiddeld bijna 10.000 besmettingen bij, tegenover 500 op 1 juli. Maar liefst 22,5 procent van de binnenlandse testen is er vandaag positief. Tegelijkertijd is nog maar 30 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Wie terugkeert uit Marokko en een vaccinatiepas heeft, moet zich na thuiskomst sowieso laten testen, aangezien Marokko geen EU-land is. Wie geen vaccinatiepas heeft, moet verplicht tien dagen in quarantaine en zich laten testen op dag 1 en 7 na thuiskomst.