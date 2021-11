Positieve coronatest, wat nu? Dit zijn de regels (ook als je hoogrisicocontact had)

U bent zelf besmet met corona of u had een hoogrisicocontact? Wat dan? Moet je in quarantaine of in isolatie, en hoelang? En wanneer moet je je nu eigenlijk laten testen? Een overzicht van de regels.

Wanneer laten testen?

Als je je ziek voelt en lichte of één van onderstaande symptomen hebt, vraagt de FOD Volksgezondheid om thuis te blijven en NIET meteen een van de overbevraagde huisartsen te contacteren.

Symptomen corona

• Hoest

• Ademhalingsmoeilijkheden

• Koorts

• Pijnklachten

• Moeheid

• Smaakverlies en/of verlies van de reukzin

• Diarree

Je kan zelf via de zelfevaluatietool van de overheid nagaan of een coronatest zinvol is. Als de online tool aangeeft dat je je best kan laten testen, dan krijg je ineens ook een testcode. Die heb je nodig om een afspraak te maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheek. Wie een hoger risico loopt op ernstige Covid-19, zoals zwangere personen of diabetespatiënten, raadpleegt wel best een arts.

Als je getest bent, blijf je thuis in afwachting van het resultaat. Contacttracing vraagt om de gegevens te noteren van iedereen met wie je contact had tot twee dagen voor je symptomen opdoken. Dit om die mensen te kunnen verwittigen als je test positief blijkt.

Wat na een positieve coronatest?

Ben je besmet met het coronavirus, dan ben je besmettelijk voor anderen en blijf je minstens tien dagen thuis in isolatie, de term die gebruikt wordt voor de afzondering van coronapatiënten bij wie de besmetting is vastgesteld. Voor wie mogelijk besmet is, wordt de term quarantaine gebruikt. Na die tien dagen isolatie mag je je huis weer verlaten, op voorwaarde dat je minstens drie dagen geen koorts meer hebt en je ook geen ademhalingsproblemen meer ondervindt.

Een vastgestelde besmetting heeft ook gevolgen voor je omgeving. De contacttracing start dan en alle hoogrisicocontacten moeten in quarantaine gaan, dus ook je huisgenoten. Een quarantaine voor mogelijk besmette personen duurt in principe eveneens tien dagen. Het is een preventieve afzondering om mogelijke verspreiding van het virus te beperken. Niet alleen wie een hoogrisicocontact had, maar ook wie zich ziek voelt en nog niet getest is, moet in quarantaine.

Wat zijn hoogrisicocontacten?

Een hoogrisicocontact is een contact met een besmet persoon van langer dan een kwartier van dichtbij, binnen en zonder mondmasker. Let wel: dat kwartier moet niet aan één stuk zijn. Drie keer vijf minuten op een dag geldt óók als hoogrisicocontact. Droegen beide personen de hele tijd correct hun mondmasker, dan is er eerder sprake van een laagrisicocontact.

Wie zo’n contact had, krijgt zelf automatisch een code om zich te laten testen, tenminste als de besmette persoon de gegevens correct heeft doorgegeven aan contacttracing (02/214.19.19). De contactpersoon krijgt GEEN code als die persoonlijk verwittigd is door het besmette individu. In dat geval kan je je laten testen in een testcentrum of bij deze apothekers. Je kan online een afspraak maken via deze website.

Wanneer stopt de quarantaine?

De quarantaine na een hoogrisicocontact stopt voor wie volledig gevaccineerd is, nadat de eerste test - op dag 1 na het hoogrisicocontact - negatief is gebleken. Laat je daarna wel nog eens testen op dag 7.

Het gaat hier om een PCR-test. Je kan wel een zelftest afnemen, die je bij de apotheker kan gaan halen, maar die vervangt de PCR-test niet. Laat dus zeker ook een test in een testcentrum of in een labo afnemen. Als de zelftest positief is, dan moet je in quarantaine en de contacttracing verwittigen. Die laatste zal ook contact opnemen met wie een rood scherm krijgt via de Coronalert-app op de smartphone. Is de PCR-test vervolgens negatief, dan mag je uit quarantaine.

Wie niet volledig gevaccineerd is en een hoogrisicocontact had, moet in quarantaine gaan en kan er pas weer uit na de tweede test op de zevende dag na het laatste contact met de besmette persoon.

Wie tijdens de quarantaine positief test, moet in isolatie, net als iemand die positief test bij ziektesymptomen.

Je mag tijdens de quarantaine wel naar de apotheek, de dokter en de supermarkt - weliswaar mét mondmasker. Naar kantoor mag je niet. Wie niet thuis kan werken, krijgt een quarantainecertificaat.

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan een straf of boete volgen.

