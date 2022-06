PORTRET. Willy Wonka in Wieze: dat de grootste chocoladefabriek ter wereld in het nietige Oost-Vlaamse Wieze prijkt, is te danken aan deze man

Oostende 87-jarige vrouw in levensge­vaar na ongeval met scootmo­biel

Een 87-jarige vrouw is kritiek na een ongeval met haar scootmobiel langs de Elisabethlaan in Oostende. Ze werd er aangereden door een wagen en belandde in levensgevaar in het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

29 juni