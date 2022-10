PORTRET. Wie is Wouter Mouton (44), klimaatactivist die toesloeg bij Beker van België en nu ook kunstwerk besmeurde?

Tempera­tuur stijgt dit weekend tot bijna 25 graden: “Vandaag sneuvelt zeker dagrecord”

Het blijft de komende dagen opvallend zacht voor de tijd van het jaar. We zijn bijna november, maar toch krijgen we stralend nazomerweer. “Dat hebben we te danken aan een zuidelijke stroming, waardoor warme lucht uit het zuiden van Europa tot bij ons komt”, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit. Vandaag zal er met de hoge temperaturen ook al zeker een dagrecord sneuvelen, klinkt het in de video hierboven. Zaterdag krijgen we tot 24 graden, zondag nog 22 graden. Het blijft zeer zacht tot dinsdag, maar daarna koelt het af.

