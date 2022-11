PORTRET. Tom Van Lysebettens, de chef-kok die nog zo graag zijn tiende huwelijksverjaardag had gevierd

COLUMN. Chef-kok Tom (35), papa van 2, die strijdt tegen kanker: “De chemo’s die ik in Gent kreeg, slaan niet meer voldoende aan. Tijd voor plan B”

Eerst kwam corona, daarna de ongeneeslijke kanker. Hooguit 2,5 jaar heeft chef-kok Tom van Lysebettens (35) van Cochon de Luxe in Gent nog te leven. Dat doet de papa van Leo (5) en Daniel (7) voluit en met veel humor. Elke week schrijft hij over zijn goede en slechte dagen. “Ik mág in Leuven meedoen aan een vrij exclusieve studie die mijn lastige en ongehoorzame uitzaaiingen toch een beetje in toom zou kunnen houden.”

16 oktober