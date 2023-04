PORTRET. Tijl Teckmans, de man die Britta Cloetens ombracht maar niet kon onthouden waar hij haar had begraven

Nu meer energiele­ve­ran­ciers vast energieta­rief aanbieden: vanaf wanneer wordt een vast energiecon­tract weer interes­sant?

Meer energieleveranciers bieden weer vaste energiecontracten aan. Tegelijk blijven die aanzienlijk duurder dan een variabel alternatief, blijkt uit een vergelijking. Blijft dat zo? Of betalen we binnenkort toch weer meer met een variabel tarief? En wanneer is dan het juiste moment om over te schakelen op een vaste formule?