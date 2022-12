PORTRET. “Steven (16) droomde van carrière als profvoetballer”

Huizen 5,6 procent duurder geworden in 2022

De vastgoedprijzen in België zijn in 2022 met 5,6 procent gestegen. Dat meldt het vastgoedplatform Immoweb op basis van zijn jaarlijkse Prijsmeter. De stijging is hoger dan vorig jaar (4,6 procent), maar wel iets lager dan in 2020 (6,1 procent).

