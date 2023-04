PORTRET. Pieter M. (45), ondernemer achter ruwbouwdrama’s Sua Casa: “Berekeningen? Die werden simpelweg niet gemaakt”

Joren (21) zit als geïnter­neer­de zonder hulp in bomvolle gevangenis: “Wanneer ga ik de volgende misstap begaan?”

Wat doe je met iemand die een misdaad heeft gepleegd en ontoerekeningsvatbaar is verklaard? Alleszins niet zonder psychiatrische hulp opsluiten in een gewone gevangenis die al bomvol zit. En toch gebeurt het dagelijks met bijna 900 geïnterneerden in ons land, in Vlaanderen is dat bijna 1 op de tien gevangenen, en het aantal stijgt. In de gevangenis gaat hun toestand er vaak op achteruit, zo ook bij Joren*: “Het gaat hier van kwaad naar erger. Ik doe mezelf pijn en ik heb ondertussen een celgenoot aangerand.”