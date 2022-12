PORTRET. Osama Krayem, de terrorist die zich niet liet ontploffen in Maalbeek, maar toch één van de gevaarlijkste beklaagden heet te zijn

Eigenlijk zijn er dertien verdachten op het terreurproces in Brussel. Maar drie daders van wie zeker is dat ze omkwamen tijdens de aanslagen, kunnen niet meer worden vervolgd. Ook één van de tien beklaagden is waarschijnlijk dood, maar dat is niet bewezen en daarom staat hij toch nog bij verstek terecht. Van de negen overige zijn er twee vertrokken om zich ook te laten ontploffen, maar zij keerden op hun stappen terug. De eerste is Mohamed Abrini, die we gisteren uitgebreid portretteerden. Vandaag doen we dat met Osama Krayem en lichten we ook de andere beklaagden en de dode daders toe.