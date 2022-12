PORTRET. Mohamed Abrini, de terrorist die zich niet liet ontploffen in Zaventem. “Ik was woest om wie ik allemaal in Syrië verloor”

“Ik had die ochtend op de luchthaven van Zaventem misschien wel het meeste schrik van allemaal”, zegt Mohamed Abrini (37) over dinsdag 22 maart 2016. In plaats van zijn bagage met dertig kilogram springstof te laten ontploffen, liep de terrorist bij de eerste explosie weg en dook hij ineen tegen een muur — handen over zijn oren. “Ik wist dat er nog een bom was en dat die spijkers bevatte. Ik was bang dat die ook mijn bomtas zouden doen ontploffen.”