PORTRET. Max Moszkowicz (95), de “founding father” van de gilde der strafpleiters

Griep krijgt voorlopig geen vaste voet aan de grond in ons land (maar dat kan nog veranderen)

Hoewel we in deze periode van het jaar traditioneel een stijging van het aantal griepbesmettingen zien in ons land, blijft een echte opstoot momenteel achterwege. “Hier en daar wordt er wel al een griepvirus geïsoleerd, net als in andere landen trouwens, maar al bij al niet zo veel”, aldus viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst. Hij waarschuwt wel dat dit nog kan veranderen, “afhankelijk van de maatregelen die we aanhouden”.

12:26