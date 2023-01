PORTRET. Marc Tarabella, Waals socialist van de (heel) oude stempel

Zus Olivier Vandecas­tee­le getuigt in de Kamer: “We leven in een nachtmer­rie die niet ophoudt”

Nathalie Vandecasteele, de zus van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, heeft vanmiddag getuigd voor de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. “We leven in een nachtmerrie die maar niet ophoudt”, zei ze over de situatie van haar broer, die al bijna een jaar vastzit in een gevangenis in Iran.

