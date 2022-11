PORTRET. Magda Janssens (110) is oudste inwoner van België: “Eén keer zijn we met z'n allen afscheid komen nemen. Plots werd ze wakker: ‘Is ’t hier feest misschien?’”

sint-gillis-waas Bestuurder en twee kinderen gekneld nadat bestelwa­gen inrijdt op vrachtwa­gen

In de Aststraat in Sint-Gillis-Waas heeft zich woensdagochtend een zwaar ongeval voorgedaan. Een bestelwagen reed achteraan in op een stilstaande vrachtwagen. Drie slachtoffers, waaronder twee kinderen, zaten gekneld in het wrak.

9:27