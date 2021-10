PORTRET. Johans hart stopte met kloppen, maar zijn paard liep verder en bracht z’n overleden baasje naar huis: paardenvisser sterft na vangst op zee

Vrouwen richten zelf nog het woord tot De Pauw: “Als het allemaal zo slecht niet bedoeld is, waarom hou je dan niet op als je dat gevraagd wordt?”

14 oktober Op de tweede dag van het proces tegen Bart De Pauw zijn enkele vrouwen zelf kort even aan het woord gekomen. Vijf onder hen vertelden in enkele minuten hoe ze zich voelden. Maaike Cafmeyer zei dat de berichtenstroom voelde alsof ze langzaam gewurgd werd en wilde weten waarom hij dit met andere vrouwen had gedaan. “Ik zag Bart graag, nog steeds”, zei ze met knikkende stem toen ze hem aankeek, “maar ik begrijp echt niet waarom je al die jonge vrouwen in zo’n positie hebt gebracht.”