PORTRET. Jef Turf, Vlaanderens laatste echte communist: “Ik heb de wereld slechter achtergelaten. Mijn excuses, maar ik heb tenminste geprobeerd”

“Ik ben geboren in het jaar dat de grote wereldwijde crisis begon. Ik weet niet in welk jaar ik zal sterven, maar het heeft er alle schijn van dat dit zal gebeuren in een jaar van een nog veel grotere crisis.” Toen Jef Turf tien jaar geleden het nawoord tikte van zijn Memoires, kon hij moeilijk inschatten hoe profetisch zijn woorden zouden zijn.