PORTRET. Jean Deboutte (57), de topambtenaar die al 12,2 miljard euro binnenhaalde

Op de laptop van de ex van Katrien werd kinderpor­no gevonden: “Alle puzzelstuk­jes vielen op hun plaats”

Hoe hard komt het binnen als blijkt dat de vader van je kind stiekem foto’s van kindermisbruik verzamelt op zijn computer? Katrien* (42) weet precies hoe het voelt: vol woede en verdriet was ze vies van zichzelf omdat ze met hem had samengeleefd. “Toen hij hoorde dat onze baby een meisje zou worden, was hij boos. Nu vermoed ik dat de drang al zo fel was dat hij niet wou dat hij zijn eigen dochter zou misbruiken. Dat is toch gebeurd.”