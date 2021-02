PORTRET. Is ‘de Beyoncé van de liberalen’ fraudeur of slachtoffer van karaktermoord?

Diest Schrijf­ster Ayan Mohamud Yusuf stuurt brief naar politica Sihame El Kaouakibi: “Ik vind haar visie op racisme te eenzijdig en moest gewoon reageren”

3 december De van afkomst Somalische auteur en kabinetsmedewerkster van de Vlaamse Minister-President Ayan Mohamud Yusuf (40) uit Diest reageert op uitspraken van politica Sihame El Kaouakibi (Open Vld) in een interview eerder in de krant De Morgen, waarin ze het onder andere heeft over racisme in ons land. Ayan, zelf destijds haar land ontvlucht, vindt dat die mening een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. “Ik heb haar een brief gestuurd want ik moest gewoon iets doen. Blanken zijn niet de enige racisten en zo lijkt het nu wel over te komen.”