PORTRET. Hoe wietdealertje uit Borgloon de spilfiguur werd achter grootste drugsvangst ooit: luxeleven in Marbella en dezelfde auto als Cristiano Ronaldo

LIVE. Voor het eerst sinds mei meer dan 2.000 coronapa­tiën­ten in het ziekenhuis

Voor het eerst sinds mei liggen er meer dan 2.000 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 418 op intensieve zorg. De stijgende coronacijfers zorgen ervoor dat verschillende Vlaamse gemeenten striktere coronamaatregelen overwegen. Deze ochtend buigt de Hoge Gezondheidsraad zich ook over een advies omtrent de boosterprik voor wie eerder het Astrazeneca of J&J-vaccin kreeg. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.

9:30