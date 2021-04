PORTRET. Heel de wereld gebruikt de Gentse software van Zhong Xu (36) om eten te bestellen: “We willen de Spotify van take-away worden”

Hebt u de voorbije maanden, zelfs misschien vandaag nog, een pizza, een hamburger, een spaghetti of zelfs alleen maar een potje ijs online besteld? Dan is de kans groot dat u één van de 30 miljoen bestellingen and counting was die via Deliverect in Gent is gepasseerd. Deliver-wàt? Dit is het verhaal van een van de hotste techbedrijven in de wereld.