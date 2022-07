PORTRET. Hadja Lahbib (52), de Martine Tanghe van Wallonië: “Ze durft weleens een risico te nemen”

Is het nu ‘tot’ of ‘op’ 15 juli: mag jouw belasting­aan­gif­te vandaag nog ingediend worden?

Verwarring over tot wanneer je je Tax-on-Webaangifte digitaal mag doorsturen, want op de website van de FOD Financiën wordt gespeeld met ‘tot’ en ‘op’ 15 juli. Wat is het nu, woordvoerder Francis Adyns? En vooral: wat gebeurt er als we ietsiepietsie te laat op die doorstuurknop duwen?

11:41