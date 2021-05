PORTRET. Flor Bressers op 'Most Wanted'-lijst: de drugsbaas met een diploma criminologie die vingers afknipt als straf

Volgens de federale politie komt Bressers op de Most Wanted-lijst omdat hij de agressie niet schuwt. "Geweld is voor ons een criterium waaraan wij prioriteit geven bij opsporingen van gekende daders. Dat is zeker bij Flor Bressers het geval", zegt Gerry Van Loock van het FAST-team. Zo'n Most Wanted-lijst is een ideaal hulpmiddel voor de politie: ze krijgt meer tips en ook andere landen werken vaak beter mee om een naam van de lijst te vatten.