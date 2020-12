PORTRET. Eva De Bleeker, de staatssecretaris die op een onbewaakt moment de vaccinprijzen op Twitter gooide

Het scheelde maar een paar minuten, of Eva De Bleeker (46) was op 1 oktober te laat geweest voor haar afspraak op het Paleis. Een gps die te wensen overliet had haar zigzaggend door Schaarbeek gestuurd, waardoor ze meer tijd was verloren dan verwacht. Een dag eerder had ze om half elf ‘s avonds te horen gekregen dat ze staatssecretaris mocht worden, en niet voor het minste: met Begroting kreeg ze als neofiet in de Wetstraat meteen een dikke portefeuille toegewezen. In de maanden die volgden bleef De Bleeker grotendeels uit de aandacht, tot ze gisteren met een weinig tactvolle tweet met opgelijste vaccinprijzen in het oog van de storm belandde. Het was een opvallende blunder voor een politica die normaal gezien op geen fout te betrappen is.