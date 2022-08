PORTRET. Eric De Vocht (77), projectontwikkelaar van Antwerps vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary

OVERZICHT. Aantal Covidpa­tiën­ten op intensieve zorg duikt opnieuw onder de honderd

De coronacijfers in België blijven verder dalen. Het aantal patiënten dat met of wegens een Covid-besmetting op een afdeling intensieve zorg is terechtgekomen, is op een week tijd met 21 procent afgenomen. Er worden momenteel nog 94 IC-bedden bezet gehouden door coronapatiënten, zo blijkt vrijdag uit de meest recente gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

12 augustus