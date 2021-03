PORTRET. “Een CEO met zo’n zwaard boven zijn hoofd, daar kan je niks meer mee doen. Dat blijft aanslepen en eindigt slecht”

Brussel Uitverkoop in Brusselse foodmarket mondt uit in feest: event gaat zondag niet meer door

14 maart Verschillende mensen hebben zaterdagavond de politie gebeld om te melden dat er een feest aan de gang was in foodmarket Wolf, waar dit weekend een pop-up-event plaatsvond. Agenten gingen rond 20.45 uur ter plaatse, maar toen was er niemand meer te zien en was de zaak gesloten.