PORTRET. Dixie Dansercoer (58), avonturier en poolreiziger: “Ik ben een klein zwart stipje in een onmetelijke witte vlakte — een stipje dat zo kan worden weggegomd”

De bijtende kou omarmde hij als een geliefde. De dagenlange leegte van de poolvlakte trotseerde hij als volleerd yogameester. De ontberingen en de vermoeidheid staalden zijn spieren en zijn geest. De poolwind was een metgezel, in de schier eindeloze tochten over sneeuw en ijs. “Een expeditie”, zei hij vaak, filosofisch mijmerend zoals hij dat kon, “is een goed voorbereide vlucht in de leegte en de monotonie. Het is leven in het niets, in een kil en eentonig landschap waar geuren en kleuren, mensen en zeuren allemaal zijn weggevallen. Mijn afzondering is een keuze. De eenzaamheid is welkom. Ik omarm de periodes dat ik aangewezen ben op mezelf.”