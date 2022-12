PORTRET. Dit zijn de prins en de oud-officier die een staatsgreep planden in Duitsland. “Ministerposten waren al verdeeld”

In Duitsland is een plan verijdeld om het parlement gewapenderhand opzij te schuiven. Dat zou vervangen worden door een militair bestuur met een heuse prins aan het hoofd. De achtergrond van de 25 arrestanten varieert van rechts-extremisme tot alle mogelijke vormen van complottisme — zoals we ook in België al zagen. Nieuw is dat nu ook uitdrukkelijk naar steun van Rusland werd gezocht.