PORTRET. Dertig jaar decadentie en drugs, tot La Rocca letterlijk in rook opging: “25 procent extravagante klanten en 75 procent anderen, die zich kwamen vergapen: dat was de succesmix”

Het begon op 26 augustus 1988 - een vrijdag zonder grote geschiedenis, op het eerste gezicht. Het was een zomerdag zonder veel zon, en ‘s avonds kon je best een trui voorzien als je een terrasje wou doen. In Sint-Lambrechts-Woluwe kreeg het koningshuis er een telg bij: prinses Maria Laura, dochter van prinses Astrid en aartshertog Lorenz. Salt ‘n Pepa stond op één in de Top 30, met Push It - een nummer dat naar het schijnt over dansen ging, maar precies toch iets anders bedoelde. Maar of ze het die avond in Lier draaiden, valt te betwijfelen. Voor die commerciële muziek was er geen plaats in die nieuwe discotheek waar, ondanks de troosteloze locatie langs een steenweg in de Kempen en ondanks het verleden als baancafé-met-Decap-orgel, de vibe van New York, Londen en Ibiza moest hangen. “Eind jaren 80 kwam dancing Forum te koop, een dancing met een Romeins interieur, compleet met pilaren en zo”, vertelde Wim Van Ouytsel (59), meer dan 30 jaar lang uitbater en bezieler van La Rocca, in ‘Humo’.