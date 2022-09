PORTRET. De mensen achter Doel 3: “Iedereen is er hier van overtuigd dat Doel 3 een veilige machine is die nog lang verder kan”

Wommelgem Eline (24) vindt oplossing voor haar foutief bestelde wagen: Van Gansen neemt Kia Niro terug

Goed nieuws voor Eline Loyaerts, die in augustus per abuis twee wagens bestelde in plaats van slechts één. Eén dag nadat ze haar verhaal deed, willen verschillende garages de afgestudeerde psychologe een reddingsboei toewerpen en een van de twee Kia Niro’s overnemen. Uiteindelijk is het Garage Van Gansen, waar Eline haar bestelling had geplaatst, die beslist heeft om de Kia terug te nemen.

17:51