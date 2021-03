PORTRET. De ‘Goliath van Borgerhout’: twee keer kanker ko geslagen, rolmodel voor jonge kickboksers en nu in cel als verkoper van cryptofoons

RECONSTRUC­TIE. Politie kon miljard versleutel­de berichten lezen en keek zo mee in onderwe­reld: twee advocaten opgepakt

13:35 48 personen opgepakt, 200 huiszoekingen, 17 ton cocaïne onderschept en 1,2 miljoen euro cash geld in beslag genomen. Dat zijn de indrukwekkende cijfers van de grootste politieactie die ooit in ons land plaatsvond: operatie Sky. Het doelwit was het geliefkoosd communicatiemiddel van de drugskartels, de Sky ECC-cryptofoon. De speurders onderschepten in totaal 1 miljard criminele berichten. “In de Antwerpse scene zien we toptargets die gelijktijdig meerdere cocaïnetransporten aansturen, goed voor tonnen cocaïne en wekelijkse money drops voor miljoenen euro’s.” De onderwereld kreeg ook hulp van de bovenwereld, zo werden gisteren twee Antwerpse advocaten opgepakt.