PORTRET. De échte baas van Couckes zakenimperium én zoon van Geert: wie is Pieter Bourgeois? “Werkpaard pur sang, maar ook familieman”

INTERVIEW. Marc Coucke koopt luxehotels op Kos en Ibiza. En daar blijft het niet bij: “We gaan een wereldwij­de hotelgroep maken”

Marc Coucke goes international. De flamboyante zakenman heeft zich ingekocht in twee luxehotels op Ibiza en Kos. En daar stop het niet. Want Coucke wil een internationale hotelgroep uitbouwen met minstens vijftien hotels over de hele wereld. Het gaat om één van de grootste investeringen ooit voor de ondernemer.

22 juni