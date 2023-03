PORTRET. De baron die zijn stiefmoeder Mimi Ullens vermoordde: “Hij voelde zich al langer monddood gemaakt”

Aantal snelheids­boe­tes nam vorig jaar met 27% toe: “In zone 30 rijden acht op de tien bestuur­ders te snel”

De FOD Justitie meldt een opmerkelijke toename van het aantal snelheidsboetes: van 4,9 miljoen onmiddellijke inningen in 2021 naar 6,2 miljoen in 2022 - een stijging van wel 27 procent. Al is dat niet het enige zorgwekkende cijfer. Wat is er aan de hand op onze wegen? “Wij pleiten alvast voor een rijbewijs met punten”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS.