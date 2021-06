PORTRET. Carine Knapen, de advocate die betwijfelt of Jürgen Conings in de kist lag die is gecremeerd

De familie van Jürgen Conings betwijfelt niet alleen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ze is er zelfs niet zeker van dat er een lichaam lag in de kist die zaterdag is gecremeerd. “Ik heb de lijkzak zelf betast”, zo zegt hun advocate. “En het enige wat ik voelde, was lucht.” Carine Knapen (57) is dan ook de ideale raadsvrouw voor wie graag in complotten gelooft. De Vlaamse Rudy Giuliani — of het nu gaat over corona of over de dreiging van UFO’s.