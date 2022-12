PORTRET. Brusselse onderzoeksrechter ‘de Sheriff’ die corruptie in Europees parlement onderzoekt, is van niemand bang

De Europese parlementsleden die verdacht worden van corruptie, zijn maar beter gewaarschuwd. Want het is de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise (66) - bekend van dossiers als ‘Operatie Propere Handen’ en ‘de kraak van Sky-ECC’ - die hen op de hielen zit. ‘De Pitbull’ of ‘de Sheriff’ werd als baby gedumpt in een mandje en met harde hand grootgebracht door zijn grootouders. Een portret van de man die niet terugdeinst om de 'onaantastbaren’ te arresteren en zijn oma te beschrijven als ‘een soort Obersturmführer’.