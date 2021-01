PORTRET. Brugse politierechter Peter Vandamme: geen blad voor de mond en geen ‘gepamper’

Brugge/Dentergem/Tielt Brugse politie­rech­ter snoeihard voor aanwezigen op lockdown­feest­jes: “We leven al maanden als paters en nonnen door kluchtig­aards als jullie. Je kan in de gevangenis gaan feesten”

7:18 “Het is voor iedereen lastig. Denk je dat ik niet liever aan een zwembad zou zitten of zo?” De Brugse politierechter Peter Vandamme was dinsdagochtend bijzonder streng voor coronaovertreders die een lockdownfeestje hadden bijgewoond of georganiseerd. Ze kregen allen een effectieve gevangenisstraf. Dat er de voorbije maanden veel mensen de regels niet hebben nageleefd, wordt pijnlijk duidelijk in de politierechtbank. In Brugge behandelen ze twee weken lang alleen maar coronadossiers.