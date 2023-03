PORTRET. Baron Nicolas Ullens had alles om het te maken in het leven, maar zit nu in de cel voor moord op zijn stiefmoeder

Hoelang zullen de voedsel­prij­zen nog stijgen?

Hoeveel het leven afgelopen maand in ons land nog duurder werd, maakt statistiekbureau Statbel deze middag bekend. Maar dat we ook in maart meer betaalden voor voeding en drank, staat buiten kijf. Hoe zullen de voedingsprijzen de komende maanden evolueren? Fevia, de sector van de voedingsindustrie, voorspelt dat de stijging nog enkele maanden aanhoudt. “Maar een stabilisatie is naar verwachting wel in zicht”, zegt Fevia-econome Carole Dembour. Wanneer kunnen we dat verwachten?