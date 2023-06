PORTRET. “Als je denkt dat je het kunt, moet je stoppen”: wie is Jef Colruyt (64), de nuchterste CEO van het land?

Nieuwe beelden tonen duw- en trekwerk tussen Van Grieken en politie, waarna agent Vlaams Be­lang-voorzitter in gezicht slaat

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft een vuistslag in zijn gezicht gekregen van een politieman tijdens een betoging voor de zorg, zo is te zien op beelden van Vlaams Belang die VTM Nieuws in handen heeft gekregen. “Is dit wat Brussels PS-burgemeester Philippe Close verstaat onder democratie?”, reageert Vlaams Belang. De politie van Brussel Hoofdstad Elsene verduidelijkt dat de aanwezigheid van enkele partijleden de rust tussen de betogers verstoorde.