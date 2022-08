PORTRET. 1,2 miljard pintjes per jaar en de grootste Belgische bierbrouwer na AB InBev, maar toch kent (bijna) niemand Brouwerij Martens

Opa (77) sterft tijdens zwempartij met kleinzoon (6) in Lacs de l’Eau d’Heure in Henegouwen

Een 77-jarige man is woensdag omgekomen tijdens een zwempartij in Lacs de l’Eau d’Heure in de provincie Henegouwen. Het slachtoffer was met zijn kleinzoon van 6 jaar in een onbewaakte zone aan het zwemen toen het misging.

24 augustus