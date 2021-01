Populariteit Vlaamse universiteiten en hogescholen groeit bij buitenlandse studenten

In tien jaar tijd is het aantal studenten met een niet-Belgische nationaliteit aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten met bijna 90 procent gegroeid. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Loes Vandromme bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft opgevraagd. Vooral studenten uit onze buurlanden vinden de weg naar het Vlaamse hoger onderwijs.

"De cijfers tonen aan dat ons hoger onderwijs een ijzersterke reputatie heeft, ook internationaal. Maar we moeten erop toezien dat de kennis en vaardigheden die aan onze hogeronderwijsinstellingen verworven zijn, ook maximaal in Vlaanderen ingezet kunnen worden", vindt Vandromme. "In de bachelor- en masteropleidingen zien we een stijging van 89,21 procent studenten met een niet-Belgische nationaliteit. Bij de doctoraatsstudenten gaat het nog sneller: daar steeg hun aantal met maar liefst 113,17 procent", stelt het parlementslid.



In 2010 vertegenwoordigden buitenlandse studenten nog 7,7 procent van het totaalaantal studenten, nu heeft 12,1 procent van alle studenten een niet-Belgische nationaliteit. "De diversiteit in onze hogescholen en universiteiten wordt steeds groter", zegt Loes Vandromme, "en dat biedt alleen maar kansen voor de hele maatschappij."

China

De buitenlandse studenten komen vooral uit de buurlanden, en dan vooral uit Nederland. Vorig academiejaar volgden 7.721 Nederlanders een bachelor- of masteropleiding. Op de tweede plaats is China de vreemde eend in de bijt met 771 studenten. Dat zijn er iets meer dan studenten uit Duitsland (712), gevolgd door Frankrijk (610) en het Verenigd Koninkrijk (243).

Het aantal buitenlandse doctoraatsstudenten kende een ruime verdubbeling, van 5.405 naar 11.522 (+113,17 procent) in tien jaar tijd. De grootste groep (1.611) komt net als tien jaar geleden uit China. Op twee staat Nederland, gevolgd door India, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal voortgezette opleidingen (banama en manama) stijgt veel minder snel: 1.179 vorige academiejaar tegen 1.081 tien jaar eerder.

"Het feit dat steeds meer internationale studenten in Vlaanderen komen studeren, wijst onder meer op de hoge kwaliteit van ons hoger onderwijs", vult haar fractiegenoot Brecht Warnez aan. "Toch moeten we er op blijven toezien dat de kennis en de vaardigheden die aan onze hogescholen en universiteiten verworven worden niet zomaar wegvloeien naar het buitenland. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wie die buitenlandse studenten zijn en waar zij na hun opleiding terechtkomen", vindt Vandromme.