Populair, maar (altijd al) verboden: tot zover de campermaaltijden op de restaurantparking

Professor Devroey ziet heil in hotelqua­ran­tai­ne voor wie corona krijgt: “Idealiter worden die mensen tijdelijk bij hun gezin weggehaald”

18 januari Volgens Dirk Devroey, decaan Geneeskunde en Farmacie aan de VUB, is het sluiten van de grenzen momenteel de meest eenvoudige oplossing om nieuwe geïmporteerde gevallen van het coronavirus te vermijden. Bovendien zou het geen slecht idee zijn om in ons land een hotelquarantaine in te voeren voor burgers die hier besmet geraken met Covid-19. Dat zegt hij vanavond in Terzake.