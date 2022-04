Pony van 11 jaar bezwijkt aan kwetsuren na wrede aanval in Namen: “Ongetwijfeld het werk van sekte”

NamenIn tien dagen tijd hebben twee aanvallen tegen paarden plaatsgevonden in de provincie Namen. Eén dier werd zo zwaar toegetakeld dat het ter plaatse overleed aan zijn verwondingen. Eigenares Éline S. is in shock: “Ze hebben Petit Prince met een ijzeren staaf op de kop geslagen en zijn geslachtsdelen geamputeerd”, getuigt ze aan Sudinfo. De lokale politie roept op tot waakzaamheid.

Petit Prince - een pony van 11 jaar oud - werd in de nacht van 25 maart aangevallen door onbekenden in het dorpje Rhisnes. Eigenares Éline ontdekte de gruwel de daaropvolgende dag. Samen met haar zus reed ze voorbij de weide waar in totaal zes paarden zitten, toen ze haar pony in het gras zag neerliggen. “Ik dacht niet meteen aan een menselijke daad”, vertelt de dierenliefhebber in de Waalse pers. “Ik zat in een vorm van ontkenning.”

De feiten zijn dan ook gruwelijk. Petit Prince werd met een metalen staaf op de kop geslagen voordat zijn geslachtsorganen werden geamputeerd. Mogelijk werd de pony verdoofd, want in een halsader werden sporen van een injectie gevonden en in de buurt lag een met bloed bevlekte verpakking. “We hebben een toxicologische analyse laten doen, maar die leverde helaas niets op omdat het bloed niet meer goed was”, aldus Éline.

Van de dader of daders is nog altijd geen spoor, maar volgens de vrouw is de gruwel “ongetwijfeld het werk van een sekte, die op zoek was naar een trofee”.

Nieuwe aanval

Afgelopen maandag werden opnieuw twee paarden aangevallen in de provincie Namen. Het gaat om dieren die verbleven op een paardenboerderij in Grand-Leez, een deelgemeente van Gembloers, op amper vijftien kilometer van de plaats waar Petit Prince werd gedood. Beide paarden werden aan de enkels verminkt, maar overleefden de aanranding wel. Bij Nalino bleek een pees doorgesneden. Gabriel liep enkel oppervlakkige verwondingen op.

De lokale politie onderzoekt de geweldplegingen en roept op tot waakzaamheid. Ze kon nog geen verband vaststellen tussen de aanval in Rhisnes en die in Grand-Leez. Bij paardeneigenaars in de streek zit de schrik er alvast goed in. De eigenares van de overleden pony heeft haar overige paarden momenteel op stal geplaatst. “We zijn werken aan het uitvoeren om de weide scherp te beveiligen. Maar één ding is zeker: ik kom hier nooit overheen”, vertelt Éline, die nog steeds in shock is, aan Sudinfo.

