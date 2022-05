Politiewoordvoerder Peter De Waele (59) overleden

De Waele was bij het grote publiek bekend als hoofd van de cel Pedofilie van de Brusselse federale gerechtelijke politie. Die cel werd opgericht vlak voor het uitbreken van de zaak-Dutroux in 1996. Bij de federale politie werd hij het aanspreekpunt voor de pers als er uitleg gegeven moest worden over een delicate pedofiliezaak.

In 2011 schreef hij over zijn ervaringen als pedofiliespeurder het boek ‘Kan je een ­geheim bewaren?’. Daarin gaf hij onder meer praktische preventietips voor ouders.

Na de aanslagen in Parijs in november 2015 riep De Waele tijdens een politieactie in Brussel de media en twitteraars op om niet te communiceren over de locaties waar huiszoekingen plaatsvonden. Het gevolg was dat Twittergebruikers massaal beelden van katten begonnen te posten. De politie bedankte een dag later met een opvallende tweet.