Politievakbonden woedend: “Justitie is wereldvreemd!”

Brussel Dader Yassine Mahi riep "Allahu Akbar” toen hij agenten aanviel toen ze voor rood licht stonden

De 32-jarige Yassine Mahi, een ex-gedetineerde die op de terreurlijst van OCAD staat, riep “Allahu Akbar” toen hij twee agenten met een mes aanviel toen ze voor het rode licht stonden te wachten. Agent Thomas M. (29) werd in de hals gesneden en overleed aan zijn verwondingen. Zijn collega Jason P. (23) kon via de dispatch alarm slaan, maar werd in de arm gestoken. Hij is intussen buiten levensgevaar.

16:19