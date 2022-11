Politievakbonden woedend: “Jarenlange straffeloosheid draagt ertoe bij dat daders van geweld tegen politie weinig te vrezen hebben”

Brussel Man die agent doodstak in Brussel, is geradicali­seer­de ex-gevangene

De man die donderdagavond een 20-jarige agent doodstak en een andere agent verwondde met een mes, is een ex-gedetineerde die geradicaliseerd is in de gevangenis. Dat blijkt uit bronnen van HLN. De 32-jarige Y.M. staat al sinds 2015 op de CELEX-lijst, de lijst van van de Cel Extremisme van de gevangenissen en staat ook op de OCAD-lijst. Toch kon de man gisteren het psychiatrisch ziekenhuis verlaten nadat hij zich eerder die ochtend had aangemeld bij de politie in Evere. “Hij maakte onsamenhangende opmerkingen en sprak over haat naar de politie”, meldt het parket.

