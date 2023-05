Politievakbonden willen Van Quickenborne (weeral) weg

Onrust in Belgisch supermarkt­land­schap: “Verrassen­de” kortingen bij discoun­ters tonen bikkelhar­de concurren­tie­strijd

Met kortingen op honderden producten voeren Aldi en Lidl de concurrentie in het supermarktlandschap nog verder op. Een golf aan prijsverlagingen lijkt er nochtans niet aan te komen, een bloedbad binnen de sector is daarentegen wel een reëel scenario. “Alle ketens houden de adem in voor wat nog komt”, klinkt het bij De Morgen.