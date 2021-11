Politievakbonden voeren vanaf vandaag dagelijks acties

Willebroek Een fles van deze Willebroek­se champagne­boer kost net geen 500 euro: “Mooiste fles ooit, met échte diamant”

KARMA, zo heet de exclusieve champagne van Willebroekenaar Filip Mertens. “We werkten een eigen ‘cuvée de prestige’ uit, het resultaat is de mooiste fles ooit gemaakt. Niet alleen de inhoud is perfect, ook de buitenkant is bijzonder. In elk van de 1.000 flessen werd immers een échte diamant verwerkt.” Voor één fles KARMA tel je daarom 495 euro neer.

