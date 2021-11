Politievakbonden trekken vandaag naar minister Verlinden: “We blijven actie voeren tot we deftig voorstel krijgen”

“We houden een demonstratie door Brussel”, zegt Joery Dehaes, politievakbond ACV, aan HLN Live. De protestanten trekken naar het kabinet van Verlinden. “We hopen een eerste signaal te krijgen van haar. Er zal morgen overleg komen, daarvan zijn de exacte details nog niet bekend. We hopen op een deftig voorstel.”

“Als het signaal blijft zoals minister De Croo het afgelopen weekend heeft gezegd, dan gaan de acties gewoon door. De Croo zei dat we zijn blijven praten. Dat klopt. Maar we zijn al sinds maart aan het praten”, gaat Dehaes verder. “De voorstellen gaan er alleen maar op achteruit. Als het enkel bij praten blijft, dan gaan de acties gewoon door. Als er een voorstel op tafel komt dat een basis vormt om verder te onderhandelen, dan zullen wij misschien overwegen om onze acties stop te zetten”, luidt het.

Rellen

De acties zorgen voor veel hinder in Brussel. “Ik begrijp de wrevel, maar die is er ook bij ons. We zitten al maandenlang te onderhandelen. De regering was op de hoogte dat we dit zouden doen als de onderhandelingen spaak zouden lopen.”

Gisteren raakte een politieagent gewond bij de acties. “De job als agent is geen gewone job is. De lonen moeten effectief wel hoger liggen. Het is jammer dat de politie het doelwit geworden is van iets wat vredig begonnen is, maar is uitgemond in rellen.”

Er is daarnaast heel wat schade veroorzaakt in de hoofdstad, zoals aan auto’s en etalages. De politie is nog bezig met een rondgang om een overzicht te krijgen van de schade aan straatmeubilair en privé-eigendommen. Om de daders te identificeren, zullen de beelden van de bewakingscamera’s geanalyseerd worden.

Politiebetoging in Brussel.